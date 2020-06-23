Şaphane MYO’ya yeni Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphene Meslek Yüksekokuluna yeni “Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı açıldığı bildirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yeni açılan Şaphane Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı’na 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına izin verildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Özalp, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane Meslek Yüksekokulumuza kazandırmış olduğumuz Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı’na YÖK tarafından öğrenci alımı (45 kontenjan) kabul edilmiştir.

İş imkânları açısından önemli avantajlara sahip olan bu program mezunları, DGS ile Acil Durum ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına da geçiş yapabileceklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Yüksekokulumuza ve Şaphane’mize hayırlı olsun’’ dedi.

