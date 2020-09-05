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Şaphane’de Hasan Basri Mete güven tazeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.09.2020 20:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kongrede, Hasan Basri Mete, 401 delegenin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin vücut ısıları ölçüldü ve maske ve mesafe uyarıları yapıldı.
Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Hasan Basri Mete yaptı. Mete, konuşmasında, ’’18 yıl aradan sonra ilk defa Şaphane ikçemizde belediyemiz ile AK Parti bu kongrede birlikte buluştu. Belediye Başkanımız Rasim Daşhan ile uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman davamızın ve ilçemizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İlçemizin sorunlarına çözüm için birlikte yürüyeceğiz. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız ve en çok çalışan teşkilat mensubumuzdan çok daha fazla çalışacağız” dedi.
Protokolün Korona virüs (Covid-19) sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.
401 delegesi bulunan Şaphane AK Parti Teşkilatı’nın yoğun ilgi gösterdiği kongrede Hasan Basri Mete yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Ahmet Tarı, Mustafa Erdoğdu, Bayram Tire, İbrahim Sönmez, Elif Dağtan, Yılmaz Karaağıl, Mustafa Sevinç, Muzaffer Engin, Abdurrahman Solmaz ve Turan Arıkök seçildi.
Kongreye Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunusever ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.

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