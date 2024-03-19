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Şaphane’de şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

İHA İHA
19.03.2024 07:30
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Şaphane İlçe Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Şaphane’de şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Kaymakam İsmail Karakoç ve eşi Elmas ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti.
İftar yemeğinde Ramazan ayının öneminden bahseden Kaymakam İsmail Karakoç, “Ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz gönül soframızda sizlerle beraber olmaktan, bu sofrada sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayım. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, onlara da mutluluk ve sağlık diliyorum. Mübarek Ramazan hepimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Tekrar teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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