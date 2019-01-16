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Sapık, küçük kızı üç ay bazada sakladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

ABD’li Jake Patterson, okul servisine binerken gördüğü 13 yaşındaki Jaymee Closs’u kaçırmaya karar verdi ve her adımını soğukkanlılıkla planladı. Önce kızın anne-babasını öldürdü. Sonra kızı kaçırdı ve evindeki bazada esir tuttu. Sapık, 3 ay sonra Jaymee’nin kaçmasıyla yakalandı.

Sapık, küçük kızı üç ay bazada sakladı

ABD Wisconsin’de 15 Ekim’de James Closs ve eşi Denise evlerinde öldürülmüş, çiftin 13 yaşındaki kızı Jaymee kaçırılmıştı. Jaymee esir tutulduğu evden 88 gün sonra 10 Ocak’ta kaçmıştı. Jaymee’nin verdiği adrese giden polis, Jake Patterson’u (21) yakalamıştı. Korkunç olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı.

TAKİP ETTİ

Jake Patterson hakkında hazırlanan iddianame sapığın her adımını planlayarak attığını ortaya çıkardı. Jake, işe giderken önünde duran okul servisine binen Jaymee’yi görünce “Bu kız benim olacak” dedi. Önceden tanımadığı kızı takip ederek adresini öğrendi.

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Yanına pompalı tüfeğini alan Jake, baştan ayağa siyah giyindi ve başına yüzü kapatan siyah bere takarak genç kızın evine gitti.

James ve Denise Closs’u başlarından vurup öldüren katil, Jaymee’yi elleri, ayakları, ağzını bantladıktan sonra aracının bagajına atıp kaçırdı.

BAZAYA SAKLADI

Jake Patterson, Jaymee’yi tek başına yaşadığı evinde bazanın içinde sakladı. Evine misafir geldiğinde Jaymee’yi “Ses çıkartırsan başına kötü şeyler gelir” diye tehdit ederek korkutuyordu. Evden ayrılırken genç kızın kaçmasını önlemek için bazanın üstüne ağırlık yığıyordu. Ancak sonunda Jaymee ağırlıklara rağmen vücudunun salgıladığı adrenalinin de etkisiyle bazayı kaldırıp kaçtı. Jake Patterson küçük kızı 88 gün boyunca bu evde tutmuştu. Sapık katil için 5 milyon lira kefalet bedeli belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet abd Sapık baza Jake Patterson

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