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Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un son olarak kadrosuna kattığı Cristian Sapunaru ile 1,5 yıllık ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor ile sözleşmesini karşılıklı fesih eden eski oyuncusu Cristian Sapunaru’yu ve Galatasaray’dan kiralık olarak Emre Taşdemir renklerine bağladı.

Hes Kablo Kayserispor’un son olarak kadrosuna kattığı Cristian Sapunaru ile 1,5 yıllık ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor ile sözleşmesini karşılıklı fesih eden eski oyuncusu Cristian Sapunaru’yu ve Galatasaray’dan kiralık olarak Emre Taşdemir renklerine bağladı. Hes Kablo Kayserispor forması giyecek olan Sapunaru 84 numarayı Emre Taşdemir ise 3 numaralı formayı giyecek. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor’umuzun yeni transferleri Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için bugün tesislerimizde imza töreni düzenlendi. Cristian Sapunaru ile 1.5 yıl ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlanmıştır" denildi.

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