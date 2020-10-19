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Saracchi: Herkes eleştirisini yapmalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 22:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Saracchi, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Saracchi: Herkes eleştirisini yapmalı

Galatasaraylı futbolcu Saracchi, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Herkesin özeleştiri yapması gerektiğinin altını çizen Saracchi, "Formama kavuştuğum için mutluyum ama diğer taraftan, alınan sonuçtan, gösterdiğimiz performanstan memnun olduğum söylenemez. Herkesin bireysel olarak kendi eleştirisini yapması lazım. Daha iyi olmalıyız" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hakemler 2 senedir galatasarayı nasıl durduruz diye seminer yapıyorlar belliki
olursun olursun lig uzun daha çok zaman var ama siz hocanız in dediğinden sakın dışarıya çıkmayın aynen böyle devam
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