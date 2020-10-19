Saracchi: Herkes eleştirisini yapmalı

Galatasaraylı futbolcu Saracchi, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Herkesin özeleştiri yapması gerektiğinin altını çizen Saracchi, "Formama kavuştuğum için mutluyum ama diğer taraftan, alınan sonuçtan, gösterdiğimiz performanstan memnun olduğum söylenemez. Herkesin bireysel olarak kendi eleştirisini yapması lazım. Daha iyi olmalıyız" dedi.

