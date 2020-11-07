Saracchi yoksa gol de yok!

Ankaragücü maçından Galatasaray 3 puan çıkarsa da bu galibiyete hem oynanan futbol hem de yaşanan sakatlıklar gölge düşürmüştü.

Özellikle Marcao ve Saracchi'nin sakatlıkları camianın moralini bozmuştu. Sol kasığından sakatlanan Saracchi kısa bir süre önce de sağ kasığından sakatlanmış ve ligde 2 maç kaçırmıştı.

Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekin olmadığı bu iki maçta 5 puan kaybederken, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı gol de atamamıştı. Ankaragücü maçında Galatasaray'ın tek golünün asistini yapan Saracchi'nin varlığı ya da yokluğu sarı-kırmızılıların hücum gücünü çok fazla etkiliyor. (Ajansspor)

