Saracchi yoksa gol de yok!

Ankaragücü maçından Galatasaray 3 puan çıkarsa da bu galibiyete hem oynanan futbol hem de yaşanan sakatlıklar gölge düşürmüştü.
Özellikle Marcao ve Saracchi'nin sakatlıkları camianın moralini bozmuştu. Sol kasığından sakatlanan Saracchi kısa bir süre önce de sağ kasığından sakatlanmış ve ligde 2 maç kaçırmıştı.
Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekin olmadığı bu iki maçta 5 puan kaybederken, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı gol de atamamıştı. Ankaragücü maçında Galatasaray'ın tek golünün asistini yapan Saracchi'nin varlığı ya da yokluğu sarı-kırmızılıların hücum gücünü çok fazla etkiliyor. (Ajansspor)
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Çebi, Sergen Yalçın'la görüşecek
Sivasspor'da 5 eksik
Adana Demirspor'da 24 pozitif vaka
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Beşiktaş bireysel hataların kurbanı
Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif
Fenerbahçe Beko zafere uçtu!
Fenerbahçe'ye Sosa şoku!
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Yusuf Yazıcı zirveye çıktı
Avcı göreve başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum