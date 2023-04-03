YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda Roma dönemine ait heykel bulundu

Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda Roma dönemine ait heykel bulundu

03.04.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz Polyeuktos Kilisesi’nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda yapılan kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel bulundu.

Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda Roma dönemine ait heykel bulundu

Saraçhane’de milattan sonra 524 yılında yapılan Aziz Polyeuktos Kilisesi, zamanla tahrip edildi. 1960’lı yıllarda alt geçit yapımı sırasında kiliseye ait bazı tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kilisede kazı çalışması yapıldı. 5-6 yıl süren kazı çalışmasının ardından tarihi yapı kendi haline terk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığına bağlı İBB Miras ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kilisenin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda 8 Haziran 2022 tarihinde kazı çalışması başlatıldı.

KAZI ALANINDA HEYKEL BULUNDU

Çalışmalarının yürütüldüğü ana yapının kuzey tarafında; yüzeyden yaklaşık bir metre derinde, dolgu içerisinde bir heykel buluntusuna rastlandı. Mermer malzemeden yapılmış olan heykelin baş ve bacakları ile sağ kolu, omuz hizasından kırılmış durumda olduğu tespit edildi. Heykel, gövdesinin sağ üst kısmını açıkta bırakan himation giyimli olduğu ve Roma dönemine tarihlendiği düşünülüyor.
Heykelin kat’i yaşının ve hangi döneme ait olduğu ise yapılacak incelemelerin ardından netik kazanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de virajı alamayan hafif ticari araç ağacı devirip takla attıSultangazi’de virajı alamayan hafif ticari araç ağacı devirip takla attı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:38
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:59
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.