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Saray terzisi Botter'in apartmanı restore ediliyor

08.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saray terzisi Botter'in apartmanı restore ediliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultan II. Abdülhamid döneminin resmi saray terzisi Hollandalı Maison Jean Botter için yaptırılan Botter Apartmanı için restorasyon çalışması başlattı.

İstiklal Caddesi'ndeki Botter Apartmanı'nın restorasyonuyla ilgili düzenlenen toplantıda, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, apartmanın tarihi ve restorasyon süreciyle ilgili bilgi verdi.

Polat, 10 ay sürecek restorasyon çalışmalarının ardından 5 yıllığına kiralayacakları apartmanı, sergi ve gezi alanı olarak İstanbul'a kazandıracaklarını kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un kimliğinin hatırlanması ve güncellenmesinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, "İBB Miras"ı bu amaçla kurduklarını söyledi.

Botter Moda Evi'nin 1900'de bu binada açıldığını ifade eden İmamoğlu, tarihi yapıyı yeniden İstanbul'a kazandırmak için mülk sahipleriyle iş birliğine gittiklerini bildirdi.

Tarihi apartmanı, "Casa Botter" adıyla sanat ve tasarım merkezi olarak İstanbullulara kazandırmak istediklerini belirten İmamoğlu, "Casa Botter, her şeyden önce tasarımcıların, kültür sanat aktörlerinin, Beyoğlu'nda bir süredir geri plana atılmış kişi ve kurumların bir araya geldiği bir çatı işlevi görecek. Bu çatı altında sergi salonu, gösterim merkezi, İstanbul Documenter Film Arşivi, bilgi belge merkezi, konferans salonu, tasarım atölyesi, tasarım ofisi gibi farklı etkinlik alanları yer alacak. Restorasyonda, amacımız öncelikli olarak bahçe, zemin kat ve birinci kattaki çalışmaları tamamlayarak İstanbullulara açmak." dedi.

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