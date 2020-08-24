YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk göreve başladı

Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk göreve başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden Sarayköy Kaymakamlığına atanan Celalettin Cantürk, göreve başladı.Denizli Vali Yardımcılığı görevini yürüten Celalettin Cantürk, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Sarayköy Kaymakamı olarak atanmıştı.

Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk göreve başladı

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden Sarayköy Kaymakamlığına atanan Celalettin Cantürk, göreve başladı.
Denizli Vali Yardımcılığı görevini yürüten Celalettin Cantürk, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Sarayköy Kaymakamı olarak atanmıştı. Sarayköy Kaymakamı olarak bugün görevine başlayan Cantürk’ü Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan ziyaret etti. Belediye Başkanı Özbaş, pandemi süreci başta olmak üzere ilçenin tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini Cantürk’e aktardı. Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki... 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki...
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer
Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Denizli Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
13:11
İkindi
16:53
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.