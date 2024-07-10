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Sarı-Lacivertliler çok kızacak! Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle... Davinson Sanchez giderse, Simon Kjaer geliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 12:08
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'den Michy Batshuayi transferiyle ses getirirken, eski bir Fenerbahçeli ile daha anlaşmaya oldukça yakın. İşte detaylar...

Sarı-Lacivertliler çok kızacak! Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle... Davinson Sanchez giderse, Simon Kjaer geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da birçok isimle görüşmeler devam ederken, sürpriz bir transfer gündeme geldi.

Son olarak kadrosuna Fenerbahçe'den golcü isim Michy Batshuayi'yi katan Sarı-Kırmızılılar'da eski bir Fenerbahçeli daha gündeme geldi.

KJAER GALATASARAY'A

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Buna göre Galatasaray'ın serbest statüde olan Milan'dan ayrılan Simon Kjaer için devreye girdiği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

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35 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun Türkiye'ye geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor. Kjaer'in Şampiyonlar Ligi faktörüyle de Galatasaray'a olumlu baktığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TARAFTARININ SEVGİLİSİYDİ

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2015 yılında sarı lacivertli takıma transfer olan Kjaer, başarılı performansıyla dikkat çekmiş ve 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. 1.91 metre boyundaki savunmacı, ülke milli takımında 132 maça çıkarken 5 gol atmıştı.

Euro 2024


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