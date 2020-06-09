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Sarıcakaya’da termometreler 44 dereceyi gördü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde termometreler öğle sonrasında 44 dereceyi gördü.Ülke genelinde hissedilen sıcak hava dalgası Eskişehir’i de etkisi altına aldı.

Sarıcakaya’da termometreler 44 dereceyi gördü

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde termometreler öğle sonrasında 44 dereceyi gördü.
Ülke genelinde hissedilen sıcak hava dalgası Eskişehir’i de etkisi altına aldı. Kentte ve civar ilçelerde hava sıcaklığı son günlere nazaran artarken, Sarıcakaya ilçesinde ise termometreler öğle saatlerinde 40 dereceyi gördü. İç Anadolu’nun ’Antalya’sı olarak isimlendirilen ve mikroklima özelliği ile mandalina, portakal, zeytin ve hatta yüksek kesimlerinde fındık bile üretilen 200 rakımlı Sarıcakaya ilçesi adeta kavruluyor. Sarıcakaya’da kavurucu sıcaklık öğle saatleri sonrasında ise 44 dereceye ulaştı. İlçe merkezinde bulunan termometre 44 dereceyi gösterirken nem oranı ise yüzde 17 oldu.

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