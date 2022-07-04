Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nda ağaçların amenajman planlarına aykırı kesildiği iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın kuzey eteklerindeki ağaçların, orman işletmesi tarafından amenajman planlarına aykırı olarak kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

OGM, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın "Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın kuzey eteklerindeki ağaçların amenajman planlarına aykırı olarak Orman İşletmesi tarafından kesildiği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bahse konu alanın Milli Park sınırlarında kalmadığı, üretime konu ağaçların iddia edildiği gibi anıt ağaç olmadığı, alınan etaların amenajman planına uygun ve orman idaresinin kontrolünde gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu bölmelerde endemik türlerin yayılışını ve mevcudiyetini etkileyebilecek, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği bozacak şekilde herhangi bir çalışma yapılmadığı vurgulanan açıklamada, sadece karaçam ağaç türüne yönelik bakım çalışması yapıldığına işaret edildi.

İddia edildiği gibi mevcut amenajman planının ekosistem tabanlı değil, fonksiyonel amenajman planı olduğunun ve bu planda ormana bakım yapılmaması konusunda herhangi kısıtlama olmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu yaşlı ağaçlar anıt ağaç vasfında olmayıp, ekonomik ömrünü tamamlamış, yaşlanmış, gelişimleri durmuş, öz çürüklüğü başlamış, sekonder zararlı ökse otlarının bu ağaçlara arız olduğu, büyümesi ve gelişmesini durdurduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çalışılan alanın zemininin tamamen yeşil örtüyle kaplı olduğuna, eğimin yüzde 46-70 arasında değiştiğine, ormanda yapılan çalışmanın amenajman planı ve silvikültür istekler doğrultusunda yapıldığından erozyona ve heyelana sebep olmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Bütün bu durumların göz önüne alınarak anılan bölgede ağaç kesimlerinin acilen durdurularak konunun bütün detaylarıyla incelenmesinin talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu saha Orman Bölge Müdürlüğünün teknik personelleri ve şube müdürleri tarafından incelenmiştir. Yapılan incelemede, sahada yapılan çalışmaların ormanların ihtiyacına uygun, bilimsel yöntemler kullanılarak, mevcut amenajman planlarıyla uyumlu ve orman idaresinin teknik personelinin kontrolünde yapıldığı tespit edilmiştir. İddia edilen hususlar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır."

