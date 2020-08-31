Sarıgöl Ovası "beyaz örtüye" büründü

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadı daha uzun bir döneme yaymak ve üzümleri sağanak ve dolu gibi doğal etkenlerden korumak için bağların üzeri beyaz kaneviçelerle örtülünce ova beyaza büründü.

Yaklaşık 20 yıldır bölgedeki 120 bin dönüm bağın yaklaşık 90 bin dönümünü örtü altına alan üreticiler, böylelikle hem üzümün olgunlaşmasını geciktiriyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi doğal afetlerden koruyor.

Bu sayede bölgede yıl sonuna kadar üzüm hasadı yapabilen üreticiler, ayrıca üzümlerini daha katma değerli satma olanağı elde ediyor.

AA ekibinin havadan görüntülediği Sarıgöl'deki üzüm bağları, beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

- "Özel bir işçilik özel bir emek

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Sarıgöl ilçesinin sofralık üzümde önemli üretim merkezi olduğunu söyledi.

Buradaki tüm üreticilerin planlamasını sofralığa göre yaptığını, üreticilerin deneme yanılma yöntemiyle örtü altı yönteminde kendini geliştirdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: