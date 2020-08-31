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Sarıgöl Ovası "beyaz örtüye" büründü

MANİSA HABERLERİ  | 31.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezlerinden Manisa Sarıgöl'deki üreticiler, yaklaşık 20 yıldır üzüm bağlarını örtü altına alarak hem hasadı öteleyip katma değer sağlıyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi doğal afetlerden koruyor - Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: - "Buradaki ana hedef, aralık ayına kadar üzümü muhafaza etmek ve değerli olduğu zamanlarda bunu pazara sunmak. Bu özel bir işçilik, özel bir emek"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadı daha uzun bir döneme yaymak ve üzümleri sağanak ve dolu gibi doğal etkenlerden korumak için bağların üzeri beyaz kaneviçelerle örtülünce ova beyaza büründü.

Yaklaşık 20 yıldır bölgedeki 120 bin dönüm bağın yaklaşık 90 bin dönümünü örtü altına alan üreticiler, böylelikle hem üzümün olgunlaşmasını geciktiriyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi doğal afetlerden koruyor.

Bu sayede bölgede yıl sonuna kadar üzüm hasadı yapabilen üreticiler, ayrıca üzümlerini daha katma değerli satma olanağı elde ediyor.

AA ekibinin havadan görüntülediği Sarıgöl'deki üzüm bağları, beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

- "Özel bir işçilik özel bir emek

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Sarıgöl ilçesinin sofralık üzümde önemli üretim merkezi olduğunu söyledi.

Buradaki tüm üreticilerin planlamasını sofralığa göre yaptığını, üreticilerin deneme yanılma yöntemiyle örtü altı yönteminde kendini geliştirdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Hasadı sofralık üzümün daha kıymetli olduğu tarihlere ötelemek için de bağlarımızın üzeri kaneviçe örtülerle örtülüyor. Tecrübe kazanan üreticilerimiz artık yeni teknikler ve yeni örtü tipleri kullanmaya başladılar. Buradaki ana hedef aralık ayına kadar üzümü muhafaza etmek ve değerli olduğu zamanlarda bunu pazara sunmak. Bu özel bir işçilik, özel bir emek."

- "Hasadı 100-120 gün uzattık"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Ali İhsan Ülgen de bu yıl temmuz ayındaki aşırı yağışlar nedeniyle bazı üzüm bağlarının hasar gördüğünü bu nedenle rekoltelerinin düştüğünü söyledi.

Ülgen, bu yıl 90 bin dönüm bağı örtü altına aldıklarını dile getirerek, "Bir dönüm bağı örtmek bin lira tutuyor. Biz üzümü pahalı satmak için değil, malımızı korumak için örtüyoruz. Bakın çok güzel görünüyor, ovaya kar yağmış gibi oluyor. Bunu ilk biz bulduk ilçe olarak sonra yaygınlaştı. Bu sayede 100-120 gün hasadı uzattık, çok harika oldu malımızı dalında koruyoruz." ifadelerini kullandı.

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