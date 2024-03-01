Sarıgöl’de 375 üreticiye 65 ton gübre desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı gübre desteği kapsamında 375 üreticiye 65 ton gübrenin tesliminin yapıldığı törende konuşan Başkan Ergün, üreticilere yönelik olarak kırsal kalkınma desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik gübre desteği programı, Sarıgöl ilçesiyle devam etti. Düzenlenen törenle Sarıgöl’de 375 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 65 ton gübre teslim edildi. Gübre dağıtım töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

GÜBRE DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Kıymetli Sarıgöllü Hemşerilerim, Milletimizin Efendisi Çok Değerli Çiftçilerimiz! 2024 yılı gübre desteği teslim programımız vesilesiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünyaca ünlü Sultani üzümün başkenti olan güzel Sarıgöl’ümüzde olmaktan, sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çiftçilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bu kapsamda üretken belediyecilik anlayışımızla Manisa’mızın büyükşehir olmasından bu yana siz değerli üreticilerimize çok büyük ve önemli desteklerimiz oldu. Yalnızca geçtiğimiz yıl, çiftçimize bütçemizden 150 milyon lira gibi bedel ayırdık. 2024 yılı desteklemelerimiz kapsamında Manisa genelinde başlattığımız 1.850 ton gübre dağıtım törenlerine de bugün Sarıgöl ilçemizle devam ediyoruz. Gübre desteğimiz, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 1.300 tondu. Bu yılki 1.850 ton desteğimizi dahil ettiğimizde toplamda 3 bin 150 ton gübre dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Rabbim, bereketli ürünler versin inşallah” dedi.

SARIGÖL’DEKİ PROJELERDEN BAHSETTİ

Sarıgöl’e yaptıkları desteklerden de bahseden Başkan Ergün, “Gübre desteğimizin yanı sıra Sarıgöl’ümüze; Bağ alanlarının dolu zararından korunması için 10 adet dolusavar, 22 adet sera, 4 adet tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemleri, 20 ton hububat ve yem bitkisi tohumu, 15 bin adet meyve fidanı, 37 bin adet plastik sepet, 7 bin adet plastik kasa, 2 bin 500 adet üzüm sergi bezi ve zeytin toplama örtüsü, 29 adet damızlık koç ve teke, 5 adet tarım makinesi, 2 adet taral doldurma tesisi, 4 adet tarımsal sulama amaçlı sondaj kuyusu gibi çok sayıda hizmeti çiftçimize sunduk. Tüm bu saydıklarımla birlikte Sarıgöl’deki siz değerli çiftçilerimize bugüne kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 8 milyon 950 bin lirayı bulan desteğimiz oldu” diye konuştu.

TARIM MAKİNELERİ PROJESİ İLE YENİ EKİPMANLAR GELİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere yönelik yeni desteklemelerine de değinen Başkan Ergün, “Biraz sonra toplamda 24 milyon 50 bin liralık bir bütçe ayırdığımız ve Sarıgöl ilçemizden de 375 üreticimizin yararlanacağı 65 ton gübrenin teslimini yapacağız. Yüzde 50 Büyükşehir Belediyemiz hibe desteğiyle sağlayacağımız bu katkının çiftçimize önemli bir can suyu olacağına inanıyorum. Desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Büyükşehir, her zaman çiftçisinin yanında olacak. Çiftçilerimizin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların içinde olmaya devam edeceğiz. Tarım Makineleri Parkı Projemiz kapsamında yeni makine ve ekipman alım sürecini başlattık. Ayrıca mahallelerimiz ve kadın kooperatiflerimiz için yaklaşık 10 milyon liralık bir destekleme yapacağız” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR”

Köylü Milletin Efendisidir anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün konuşmasını şöyle tamamladı: “İl Tarım Müdürlüğümüz iş birliğiyle yaptığımız projelerden olan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında, hayvan yetiştiricilerimize bu yıl 250 koç desteği sağlayacağız. Bununla ilgili başvuruları da almaya başladık. Bunun yanı sıra arı üreticilerimize desteklerimizde devam ediyor. Bu kapsamda ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği’ başvurularını da almaya başlamıştık. 2 bin kovan desteği yapacağımızı duyurmamızın ardından gelen yoğun talep üzerine bu desteğimizi de 5 bin kovana çıkardık. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik 3 bin adet sağım hijyen setlerinin de dağıtımını yapıyoruz. ‘Köylü milletin efendisidir’ ilkesiyle ve üretken belediyecilik anlayışımızla çiftçimize dayanak olmaya, can suyu olmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli sezonlar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, gübre desteğimizin tüm çiftçi kardeşlerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşmasının ardından üreticilere gübre teslimi yapıldı ve günün anısına fotoğraf çekilerek program noktalandı. Üreticiler kendilerine verilen destekler için Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

