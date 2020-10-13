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Sarıgöl’de cinayet

MANİSA HABERLERİ  | 13.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda eski muhtar ve eski Sarıgöl Bağ Sulama Birliği Başkanı olan Necati Yılmazer (62) uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.Olay, bu sabah saatlerinde üzüm bağından motosikleti ile evine gelmekte olan Necati Yılmazer’e Tekeliler Mahallesi yol kavşağında ateş açıldı.

Sarıgöl’de cinayet

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda eski muhtar ve eski Sarıgöl Bağ Sulama Birliği Başkanı olan Necati Yılmazer (62) uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Olay, bu sabah saatlerinde üzüm bağından motosikleti ile evine gelmekte olan Necati Yılmazer’e Tekeliler Mahallesi yol kavşağında ateş açıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden eski Baharlar Muhtarı ve eski Sarıgöl Bağ Sulama Birliği Başkanı Necati Yılmazer’i vuran şahısları bulmak için Alaşehir jandarma olay yeri ekipleri de gelerek geniş çaplı araştırma başlattı.
Alaşehir Olay Yeri İnceleme Timinin de desteği ile Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Olaya ilişkin yapılan araştırmada şüphelilerin U.T. (22) ve A.T. (74) isimli şahıslar olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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