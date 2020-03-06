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Sarıgöl’de İstiklal Marşı’nı en iyi okuyanlar belirlendi

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallerdeki ilk ve ortaokullar arası İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması yapıldı.Sarıgöl İmam-Hatip Anadolu Lisesi Salonunda yapılan yarışmada öğrenciler İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okudu.

Sarıgöl’de İstiklal Marşı’nı en iyi okuyanlar belirlendi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallerdeki ilk ve ortaokullar arası İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması yapıldı.
Sarıgöl İmam-Hatip Anadolu Lisesi Salonunda yapılan yarışmada öğrenciler İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okudu. Yarışma sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu 4/B öğrencisi İpek Karadeniz birinci oldu. Ortaokullar arası yapılan yarışmada ise Sarıgöl Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Salih Erbay birinci oldu. Yarışmalarda birinci olan öğrencilere ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş tarafından hediyeler verildi.

"Okulumuzun gururu"
Sarıgöl’de yapılan İstiklal Marşı okuma yarışmasında okuluna birincilik kazandıran Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu 4/B sınıf öğrencisi İpek Karadeniz için okulda törenle hediyelerini veren Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik, "Öğrencimizi kutlarım. Okulumuzu en iyi şekilde temsil etti." dedi. 4/B sınıf Öğretmeni Ummuhan Nurten Şenyiğit ise törende öğrencisini kutlayarak, "Okulumuzun gururu oldu. Başarısın devamını dilerim." diye konuştu.
Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ise ilk ve ortaokullarda İstiklal Marşını okuma yarışmasında birinci olan öğrencilerin Manisa’da yapılacak olan yarışmalara gideceklerini ifade etti.

Sarıgöl’de İstiklal Marşı’nı en iyi okuyanlar belirlendi

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