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Sarıgöl’de vatandaşların güvenliği sağlandı

MANİSA HABERLERİ  | 20.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi’nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalle sakinlerine güvenli geçiş sağlayarak taşkın sıkıntılarına son verdi.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi’nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalle sakinlerine güvenli geçiş sağlayarak taşkın sıkıntılarına son verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi’nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede sorun yaşanan noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi. Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkut, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Yağışlı havalarda yağmur suyunun sağlıklı bir şekilde akışı gerçekleşmiyordu ve vatandaşlar dere üzerinden karşıdan karşıya geçemiyorlardı. Islah çalışması kapsamında yapılan menfezler sayesinde bu sorunumuz da ortadan kalktı. Başta Cengiz Ergün Başkanımız olmak üzere Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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