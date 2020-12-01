Sarıgöl’de yaya geçitlerde geçiş uygulaması

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu tarafından ilçedeki kırmızı ışık bulunmayan yaya geçiş alanlarında yayaların geçişleri hakkında uygulamalı bilgi verildi.

Trafik ekiplerince ilçenin çeşiyli alanlarındaki kırmızı ışık bulunmayan yaya geçitlerinde yapılan uygulamada yayaların ve sürücülerin ışık bulunmayan yaya geçişlerinde uyulması gereken kurallar yayalara ve sürücülere uygulamalı olarak gösterildi.

Vatandaşlar, trafik ekiplerinin yayaların kırmızı ışık olmayan yaya geçişlerinden nasıl geçileceğinin ve sürücülerin de uymaları gereken kuralların tatbikatlı olarak bilgilendirilmesini olumlu karşıladı. Vatandaşlar bu tür yararlı uygulamaların sürekli yapılmasını istedi.

