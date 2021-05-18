YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Göcek'te başladı

Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Göcek'te başladı

18.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Göcek'te başladı

Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 mücadeleden oluşan organizasyon, Göcek İzkayası'ndan üçgen rota uygulanarak şamandıra yarışıyla başladı.

Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan'dan toplam 25 teknede 178 sporcu katıldı.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, gazetecilere, salgın nedeniyle geçen yıllara göre yarışa katılımın düşük olduğunu söyledi.

Yarışların sonunda en yüksek puan alan tekneye Şarık Tara Özel Ödülü verileceğini belirten Gençaslan, "Geçen yıl yarış yapılmamıştı. Organizasyon, bakanlık ve federasyonun belirlediği önlemler çerçevesinde yapılıyor. Etkinlikte kupa töreni ve akşam faaliyetleri olmayacak. Kupalar, kazananlara teknelerinde teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Organizasyon 21 Mayıs'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldüBodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
04:11
Sabah
05:49
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.