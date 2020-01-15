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  4. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli yürüyüş

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli yürüyüş

KARS HABERLERİ  | 15.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Son günlerde özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu.

Son günlerde özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Sarıkamış’a gelen yaklaşık 200 kayak sever ellerinde meşaleler ile yürüyüş yaptı.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak severlerle doldu, taştı. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe kayak Merkezi’nde bir araya gelen kayak severler, telesiyejlerle pistleri gezdi, yaktıkları meşalelerle yaklaşık 3 kilometre yürüyerek pistlerden aşağı indi. Kayak severlerin meşaleli yürüyüşü oteller bölgesinde son buldu.

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