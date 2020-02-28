Sarıkamış Rallisi iptal edildi

Yarış direktörü Emrah Çoban, İdlib bölgesindeki son olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Şehit haberleri üzerine yarın başlayacak yarışları iptal ettiklerini ifade eden Çoban, "Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar, şehitlerimize rahmet, illerine sabır diliyoruz. Ülkemizin bu acı gününde bu sportif faaliyeti kurul kararı ile iptal etmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
(AA)
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