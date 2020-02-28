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Sarıkamış Rallisi iptal edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 sezonu ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Sarıkamış Rallisi iptal edildi

Yarış direktörü Emrah Çoban, İdlib bölgesindeki son olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehit haberleri üzerine yarın başlayacak yarışları iptal ettiklerini ifade eden Çoban, "Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar, şehitlerimize rahmet, illerine sabır diliyoruz. Ülkemizin bu acı gününde bu sportif faaliyeti kurul kararı ile iptal etmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış rallisi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Emrah Çoban

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