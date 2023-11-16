Sarıkamış'ta bozayılar mahalledeki çöplerle besleniyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış ilçesindeki geniş sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, yazın beslenmek amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına gidiyor, kışın ise uzun bir uykuya yatmak için Sarıkamış'a dönüyor.

Kış uykusu öncesi besin depolayan bozayılar, hazır yiyecek olarak gördükleri çöplerden besleniyor. Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının olduğu bölgeye gelen bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek karınlarını doyuruyor.

Duruma alışan vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ayıları izliyor.

Yavuz Ural, AA muhabirine, ayıların sürekli Sarıkamış'ta gezdiğini ifade ederek, "Ayılar her gün çöplere geliyor, evcil duruma geldiler. Vatandaşlardan korkmuyorlar, araçlar gelince çöpleri alıp dereye gidiyor, onu yedikten sonra tekrar geliyorlar. Sarıkamış'ın mahallelerini geziyorlar, akşamları çöplerden yiyecek yiyip sabah hava aydınlanınca ormana geri dönüyorlar." dedi.

