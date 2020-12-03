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Sarıkamış’ta defineciler suçüstü yakalandı

KARS HABERLERİ  | 03.12.2020 10:53 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta define arayan 5 kişi define aradıkları sırada suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Sarıkamış Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çatak Köyü Yayla mevkii de define bulmak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi aldı.Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Çatak Köyü Yayla mevkii de kazı yapılan yere operasyon düzenledi.

Sarıkamış’ta defineciler suçüstü yakalandı

Sarıkamış’ta define arayan 5 kişi define aradıkları sırada suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.
Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Sarıkamış Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çatak Köyü Yayla mevkii de define bulmak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Çatak Köyü Yayla mevkii de kazı yapılan yere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.T. (29), H.T. (39), M.T. (29), S.T. (38) ve B.T. (31) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma, olay yerinde yaptığı incelemede şüphelilerin define aramak için kullandıkları (1 adet Define Arama Dedektörü, 1 adet Kazma, 1 adet Kürek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 5 kişi işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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