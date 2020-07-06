YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış’ta kenevir ele geçirildi

Sarıkamış’ta kenevir ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 06.07.2020 16:35 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta bir evin bahçesinde bin 849 adet kök kenevir ele geçirildi.

Sarıkamış’ta kenevir ele geçirildi

Sarıkamış’ta bir evin bahçesinde bin 849 adet kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Sarıkamış ilçesi Taşlıgüney köyü mevkinde 1 şüpheliye ait evin bahçesinde 1 bin 849 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Öte yandan ele geçirilen kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.

Sarıkamış’ta kenevir ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Kars Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:40
Sabah
04:36
Öğle
12:17
İkindi
16:16
Akşam
19:48
Yatsı
21:36

Kars Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Demir Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.