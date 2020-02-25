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Sarıkaya, bel ağrısının sebepleri ve tedavi yöntemlerini anlattı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:33 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Sarıkaya, bel ağrısının sebepleri ve tedavi yöntemlerini anlattı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Sarıkaya, bel ağrısının sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme seminerinde konuştu.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Sarıkaya tarafından bel ağrısı sebepleri ve tedavi yöntemleri konuşuldu. Sarıkaya, ağır yük taşıyanların yanı sıra ofis çalışanları, masa başı çalışanlar, obez olanların bel ağrısı yakalanma riskinde yüksek olan kişiler olduğuna dikkat çekti. Sarıkaya, sigaranın da bir çok hastalıkta olduğu gibi bel ağrısında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Sarıkaya, kadınlarda bel fıtığına yakalanma riskinin yüzde 60 erkeklerde ise yüzde 40 olduğunu ifade etti.

Sarıkaya, bel ağrısının sebepleri ve tedavi yöntemlerini anlattı

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