Sarıkayalı kadınların ürettiği ev ayakkabıları yurt dışına gönderiliyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kadınların el emeği, göz nuru ile ürettiği ev ayakkabıları yurt dışına da satılıyor.

Sarıkaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tasarımcı Canis Döşemeci öncülüğünde ev ayakkabısı yapımı kursu açtı. Kursa katılan 30 kadın kursiyer, patik ve çarığı modernize ederek ev ayakkabısı üretiyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'daki patik ve çarığın modernize edilmiş halini "Kelik" markasıyla ürettiklerini söyledi.

Belediye bünyesinde açtıkları ev ayakkabısı kursunda üretim yaptıklarını anlatan Açıkel, "Tasarımcı Canis Döşemeci de kadınlarımıza kurs verdi ve seri üretime başladık. Kadınlar hem atölyede hem de pandemi nedeniyle evlerinde üretim yapıyor. Üretilen ev ayakkabılarını, Sarıkaya'nın ve Anadolu'nun kültürünü yabancılara tanıtabilmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak için yurt dışına da göndermeye başladık." diye konuştu.

Açıkel, bugüne kadar Fransa, Hollanda ve İsviçre'ye de çok sayıda ev ayakkabısı gönderdiklerini ifade etti.