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Sarıyer böreği nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 21.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Dışarıda afiyetle yediğimiz tarifi Sarıyer böreğini evinizde de hazırlamaya ne dersiniz? Bu tarif sayesinde oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER
12 adet Baklavalık Yufka
300 gram yağsız kıyma
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı suda bekletilmiş kuş üzümü
1 orta boy küçük küpler halinde doğranmış soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
80 gram tereyağı
yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 yumurta

YAPILIŞI
Bir tavaya sıvı yağı ekleyin.
Kıymayı kavurun.
İçerisine dolmalık fıstıkları, soğanı ve kuş üzümünü koyun, kavurmaya devam edin.
Ocaktan almadan önce tuzunu ve karabiberini ekleyin.
Bir kapta yumurta ve sütü çırpın.
Sıvı yağı ve eritilmiş tereyağını ekleyin ve karıştırın.
Baklavalık yufkaları 3 kat üst üste koyun. Üçüncü katın üstüne karışımdan fırçayla iyice sürün.
Kıymalı harçtan ekleyerek rulo yapın ve bükerek yağlanmış tepsiye koyun.
Böreklerin üzerine karışımdan fırçayla sürün.
180 derece fırında 20 dakika pişirin.

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