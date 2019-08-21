Sarıyer böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER

12 adet Baklavalık Yufka

300 gram yağsız kıyma

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı suda bekletilmiş kuş üzümü

1 orta boy küçük küpler halinde doğranmış soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

80 gram tereyağı

yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 yumurta

YAPILIŞI

Bir tavaya sıvı yağı ekleyin.

Kıymayı kavurun.

İçerisine dolmalık fıstıkları, soğanı ve kuş üzümünü koyun, kavurmaya devam edin.

Ocaktan almadan önce tuzunu ve karabiberini ekleyin.

Bir kapta yumurta ve sütü çırpın.

Sıvı yağı ve eritilmiş tereyağını ekleyin ve karıştırın.

Baklavalık yufkaları 3 kat üst üste koyun. Üçüncü katın üstüne karışımdan fırçayla iyice sürün.

Kıymalı harçtan ekleyerek rulo yapın ve bükerek yağlanmış tepsiye koyun.

Böreklerin üzerine karışımdan fırçayla sürün.

180 derece fırında 20 dakika pişirin.



