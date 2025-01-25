Sarıyer eski günlerine dönüyor! İnegölspor'u gole boğdular, namağlup liderliğe devam ediyorlar...

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Sarıyer, İnegölspor engelini de 6 golle geçerek liderliği perçinledi.

ESKİ GÜNLERE DÖNME SİNYALİ

Sarıyer, bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarıyer, en yakın takipçisi Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 8 puan önünde bulunuyor.

MAĞLUBİYETLERİ YOK!

Bu sezon oynadıkları 19 maçta 15 galibiyet almayı başaran Sarıyer, geriye kalan 4 maçtan da beraberlikle ayrılarak mağlubiyet yüzü görmedi. Mustafa Sarıgül yönetimindeki Sarıyer'in bir üst lige çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.