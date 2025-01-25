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Sarıyer eski günlerine dönüyor! İnegölspor'u gole boğdular, namağlup liderliğe devam ediyorlar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 16:33
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’da şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda İnegölspor’u 6-2’lik farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Sarıyer eski günlerine dönüyor! İnegölspor'u gole boğdular, namağlup liderliğe devam ediyorlar...

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Sarıyer, İnegölspor engelini de 6 golle geçerek liderliği perçinledi.

ESKİ GÜNLERE DÖNME SİNYALİ

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Sarıyer, bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarıyer, en yakın takipçisi Batman Petrolspor'un 1 maç fazlasıyla 8 puan önünde bulunuyor.

MAĞLUBİYETLERİ YOK!

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Bu sezon oynadıkları 19 maçta 15 galibiyet almayı başaran Sarıyer, geriye kalan 4 maçtan da beraberlikle ayrılarak mağlubiyet yüzü görmedi. Mustafa Sarıgül yönetimindeki Sarıyer'in bir üst lige çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
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