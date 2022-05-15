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Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti

15.05.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de 2 kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli intihar etti.

Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçisi olan görev istirahatli Kerem Cebeci ile amcası Sadık Cebeci, Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen nedenle Hüseyin Arslan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Kerem Cebeci ile amcası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada saldırıyı gerçekleştiren zanlının, olay sonrası motosikletiyle kaçtığı Cengiz Topel Caddesi'nde silahla intihar ettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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bekçi Sarıyer İstanbul silahlı saldırı

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