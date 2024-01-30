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  4. Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

AA AA
30.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de, müzikholde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müzikholde, bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Ö.D. ile Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ö.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Y.D'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Y.H'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarıyer müzikhol

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