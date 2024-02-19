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  4. Sarıyer'de gözleri oyulan köpeğin öldürüldüğü iddiası asılsız çıktı

Sarıyer'de gözleri oyulan köpeğin öldürüldüğü iddiası asılsız çıktı

AA AA
19.02.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de bir köpeğin gözlerinin tornavidayla oyulduğu iddiasının doğru olmadığı belirlenerek, köpeğin sahibi hakkında "iftira" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Pınar Mahallesi'nde "Mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca Efe isimli köpeğin gözlerini tornavida ile oyarak katliam yaptı" şeklindeki haber içeriğiyle ilgili inceleme yapıldı.

Ekipler, S.E. ile söz konusu köpeğin sahibi olan kiracısı T.S. arasında geçmiş dönemlerde anlaşmazlık yaşandığını, "S.E'nin evden çıkarmak için kiracısına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kendisinin olmadığı bir zamanda T.S'nin oturduğu evin kapısını kırarak içeriye giren S.E'nin evdeki köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör ettiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu tespit etti.

Bu iddialarla sosyal medyada gündem yaratılmak istendiğini değerlendiren ekipler, 1 Şubat'ta veteriner muayenesi yapılan köpeğin, gözlerindeki iltihaplanma sebebiyle kalıcı körlük ve şiddetli solunum güçlüğü yaşadığını, yaşam kalitesinin normale dönemeyeceğinin tespiti sonrasında uyutulduğunu belirledi.

Köpeğin sahibi T.S. hakkında "iftira" suçundan adli işlem başlatıldı.

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