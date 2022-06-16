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Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

16.06.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu araçtan çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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