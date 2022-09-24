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Sarıyer'de makine arızası yapan tekne kurtarıldı

24.09.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarabya önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek İstinye'ye emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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