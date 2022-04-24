YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü 15 araca çarptı

Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü 15 araca çarptı

24.04.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü 15 araca çarptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de, şoförü indikten sonra hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptıktan sonra durabildi.

Tatar caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi. Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 15 araca çarptı.

Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye görevlileri yolun açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandıAdana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladıSpor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladı

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.