Sarıyer'de su baskınının yaşandığı yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de dünkü yağış sırasında evlerine su basan vatandaşların temizlik çalışmaları sürüyor.

Baltalimanı Deresi'nin yağmur sularıyla taşmasının ardından bölgedeki evler, sokaklardaki araçlar, Serhazin Süleyman Ağa Camisi'nin bahçesi ve cami lojmanı su altında kaldı. Su baskınları nedeniyle bazı evlerdeki eşyalar zarar gördü.

Belediye ekiplerinin saatlerce süren su tahliyesinden sonra ev sahipleri, bugün eşyalarını dışarı çıkarıp temizlik çalışmasına başladı.

Derenin taşmasıyla evinde çocuklarıyla mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Şengül Demirci'nin kurtarma çalışmalarına katılan esnaf Cemal Çalışkan, "Önce biz iki çocuğu çıkardık, itfaiye geldikten sonra pencere demirlerini kırdık, aradan çıkardık anneyi." dedi.

Evde temizlik çalışması yapan Demirci ailesi sakinleri, tüm beyaz eşyaları, dolap, yatak ve mutfak erzakının zarar gördüğünü, bir kısmının çöpe gittiğini, kalanları da akrabalarının yardımıyla temizlemeye çalıştıklarını söyledi. Ev sakinleri, yakında okula başlayacak çocuklarının tüm okul kıyafet ve eşyalarının da zarar gördüğünü belirterek yardım istedi.

