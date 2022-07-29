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Sarıyer'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

29.07.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrılan grup, bir süre sonra motosikletlerle olay yerine dönerek tartıştıkları kişilere ateş etti.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başına mermi isabet eden Enes A'nın (30) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kolundan yaralanan bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bir şüphelinin polise teslim olduğu olayda, kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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Sarıyer silahlı kavga

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