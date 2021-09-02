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Şarkıcı Aynur Aydın'ın göğüs pozu olay oldu

02.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aynur Aydın, hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı diye sorulmasının ardından eliyle bir göğsünü tuttuğu pozunu paylaştı.

Şarkıcı Aynur Aydın'ın göğüs pozu olay oldu

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin merak ettiği sorulara cevap verdi. Sorulara içtenlikle yanıt veren şarkıcı, paylaştığı fotoğrafla da takipçilerini şaşırtmayı ihmal etmedi.

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Dobralığı ve eğlenceli kimliğinin yanı sıra hayvan sevgisiyle tanınan 35 yaşındaki Aynur Aydın, "Şarkıcı olmasaydın hangi mesleği seçerdin?" sorusuna "Şimdiki aklımla veteriner olmak isterdim" dedi.

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Şarkıcı enerjik ve mutlu olmasıyla ilgili gelen soruya da "Hayatı ciddiye almamak, hepimiz bir toz parçası kadar ufak.

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CESUR POZUNU PAYLAŞTI

Aynur Aydın, bir takipçisinin hiç paylaşmadığı bir fotoğrafını istemesine de cevapsız kalamayınca eliyle göğsünü tuttuğu bir pozunu paylaştı. Şarkıcı cesaretiyle hayranlarını da şaşkına çevirdi.

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Instagram Aynur Aydın
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