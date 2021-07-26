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  4. Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti

Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti

26.07.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman’ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı.

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Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı. Uslu ise polisi arayarak yardım istedi.

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Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi. Akman, geceyi karakolda geçirdi.

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O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Akman
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