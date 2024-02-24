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Şarkıcı Cenk Eren'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 12:34
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Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından bir süredir kanserle mücadele eden yeğeninin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eren, acı haberi, "Huzur içinde uyu. Mekanın cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

Şarkıcı Cenk Eren'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Şarkıcı Cenk Eren acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Eren'in yeğeni Ecem Ebru Alkış, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Şarkıcı, yeğeninin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Eren paylaşımında "Kocasının-dayısının koca yüreklisi, annesinin, babasının, kardeşinin kıymetlisi... En çalışkanı, hayatı çok seveni... Huzur içinde uyu. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

cenk eren

Konser programını iptal eden şarkıcı "Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım... Saygılarımla..." dedi.

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Cenk Eren sosyal medya ecem ele
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