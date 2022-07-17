Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi! "Ne giyse yakışıyor"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, son zamanlarda sahne için tercih ettiği cesur kıyafetlerle magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı, süper mini elbisesiyle olay oldu.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Derya Uluğ'un Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Süper mini elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ'a kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Uluğ'un takipçileri o poza, "Ne giyse yakışıyor", "Fiziğin çok iyi" gibi yorumlar yaptı.

36 yaşındaki Derya Uluğ lisans eğitimini Muğla Üniversitesi ve Haliç Üniversitesinde aldı.

Derya Uluğ'un şarkıcılık alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.





