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Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi! "Ne giyse yakışıyor"

17.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadi Çal, Kanunlar Gibi, Okyanus parçalarıyla şarkıcılık kariyerini taçlandıran Derya Uluğ, sık sık sahne alarak takipçileriyle buluşuyor. Sahne pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Uluğ, son pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi! "Ne giyse yakışıyor"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, son zamanlarda sahne için tercih ettiği cesur kıyafetlerle magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı, süper mini elbisesiyle olay oldu.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Derya Uluğ'un Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

Süper mini elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ'a kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

Uluğ'un takipçileri o poza, "Ne giyse yakışıyor", "Fiziğin çok iyi" gibi yorumlar yaptı.

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

36 yaşındaki Derya Uluğ lisans eğitimini Muğla Üniversitesi ve Haliç Üniversitesinde aldı.

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

Derya Uluğ'un şarkıcılık alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

Şarkıcı Derya Uluğ süper mini elbisesiyle poz verdi!

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Derya Uluğ
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