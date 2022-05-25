Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti! "Kız arkadaşımın annesiyle..."

Esra Ezmeci gibi takipçilerinin itiraflarını paylaşmaya başlayan Ebru Polat takipçilerinden özel sırlarını istedi. Takipçilerinden gelen türlü türlü akıllara zarar itiraflar ise duyanları hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde filtresiz Instagram pozuyla görenleri şaşırtmıştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, takipçilerinden itiraf isteyince ortalık karıştı. İşte akıllara zarar o itiraflar...

"KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUM"

"Sevgilime evleneceğiz dedikten sonra ilişkiye girip ablasıyla sözlenip kuzeniyle nişanlandım ama bitti"

"Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum kız öğrenince şehir değiştirdi ailesini silip"

"6 senelik sevgilim evli ve 2 çocuk annesi çıktı"

"ANNEME ÜST KOMŞUMUZU AYARLAMIŞTIM"

"Babama kızdığım bir gün anneme üst komşumuzu ayarlamıştım, uzun bir süredir de çıkmışlardı"

"Eşimi aldatıyorum, beraber olduğum sevgilimi de başka bir kadınla daha aldatıyorum"

"Ev arkadaşımın sevgilisiyle o duştayken birlikte oldum. Ayıp ama hayatımın en muazzam anıydı."

"Evli sevgilimle yatağında seks yaparken çocuğu salonda oyuncaklarla oynuyordu."

Polat bu itirafa, "İşte bu beni aşırı üzer. Ah bahtsız çocuklar bunlar nasıl anne ya" dedi.

"ÖĞRENCİME AŞIĞIM ARAMIZDA 10 YAŞ VAR"

Bir takipçisi, "Öğrencime aşığım o da biliyor aramızda 10 yaş var. Ne yapacağım Ebru?" dedi. Ebru Polat ise, "Hayatım öğrencine aşk mı olur? Mesleğini kötüye kullanmaktır bu. Sen bir öğretmensin asla olmaz prensipli ol" diye yazdı.

"Fitnes eğitmeniyim. Eşiyle salona gelen kadınla WC'de birlikte oldum"

"Kızım babasını tanımıyor. Öldü biliyor ve öyle bilecek maalesef onun iyiliği için doğru olan bu"

"6 yaşında tacize uğrayıp bunu hala unutamamak" diye yazdı. Polat ise, "O zaman çocuktun artık olgun bir bireysin hakkını ara bunu içine atma kendi kendini yiyorsun git bu travmayla yüzleş" dedi.

"Beni hatırlar mısın bilmem en yakın arkadaşınla birlikte oldum senin sayende bilmiyordun" diye yazdı.

Polat o itirafa, "Bu ne ya! Benim arkadaşlarımdan bazıları böyle pislik işte! Keşke haberim olsaydı arkamdan çevrilen işlere bak!" dedi.



