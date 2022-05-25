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Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti! "Kız arkadaşımın annesiyle..."

25.05.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde filtresiz haliyle görenleri şaşırtan Ebru Polat, Instagram hesabının hikaye kısmından, "Bana en özel sırlarınızı itiraf edin" deyince ortalık karıştı. Takipçilerinin yaptığı itiraflar 'pes' dedirtti.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti! "Kız arkadaşımın annesiyle..."

Esra Ezmeci gibi takipçilerinin itiraflarını paylaşmaya başlayan Ebru Polat takipçilerinden özel sırlarını istedi. Takipçilerinden gelen türlü türlü akıllara zarar itiraflar ise duyanları hayrete düşürdü.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde filtresiz Instagram pozuyla görenleri şaşırtmıştı.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, takipçilerinden itiraf isteyince ortalık karıştı. İşte akıllara zarar o itiraflar...

"KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUM"

"Sevgilime evleneceğiz dedikten sonra ilişkiye girip ablasıyla sözlenip kuzeniyle nişanlandım ama bitti"

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum kız öğrenince şehir değiştirdi ailesini silip"

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"6 senelik sevgilim evli ve 2 çocuk annesi çıktı"

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"ANNEME ÜST KOMŞUMUZU AYARLAMIŞTIM"

"Babama kızdığım bir gün anneme üst komşumuzu ayarlamıştım, uzun bir süredir de çıkmışlardı"

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"Eşimi aldatıyorum, beraber olduğum sevgilimi de başka bir kadınla daha aldatıyorum"

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"Ev arkadaşımın sevgilisiyle o duştayken birlikte oldum. Ayıp ama hayatımın en muazzam anıydı."

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"Evli sevgilimle yatağında seks yaparken çocuğu salonda oyuncaklarla oynuyordu."

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

Polat bu itirafa, "İşte bu beni aşırı üzer. Ah bahtsız çocuklar bunlar nasıl anne ya" dedi.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"ÖĞRENCİME AŞIĞIM ARAMIZDA 10 YAŞ VAR"

Bir takipçisi, "Öğrencime aşığım o da biliyor aramızda 10 yaş var. Ne yapacağım Ebru?" dedi. Ebru Polat ise, "Hayatım öğrencine aşk mı olur? Mesleğini kötüye kullanmaktır bu. Sen bir öğretmensin asla olmaz prensipli ol" diye yazdı.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"Fitnes eğitmeniyim. Eşiyle salona gelen kadınla WC'de birlikte oldum"

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"Kızım babasını tanımıyor. Öldü biliyor ve öyle bilecek maalesef onun iyiliği için doğru olan bu"

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"6 yaşında tacize uğrayıp bunu hala unutamamak" diye yazdı. Polat ise, "O zaman çocuktun artık olgun bir bireysin hakkını ara bunu içine atma kendi kendini yiyorsun git bu travmayla yüzleş" dedi.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraflar 'pes' dedirtti!

"Beni hatırlar mısın bilmem en yakın arkadaşınla birlikte oldum senin sayende bilmiyordun" diye yazdı.

Polat o itirafa, "Bu ne ya! Benim arkadaşlarımdan bazıları böyle pislik işte! Keşke haberim olsaydı arkamdan çevrilen işlere bak!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Instagram
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