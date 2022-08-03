Şarkıcı Ebru Polat'a pes dedirten soru! "Çişinizi bana satar mısınız?"

Yaz konserlerine son sürat devam eden güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Güzel şarkıcı Instagram hikayelerinden yaptığı paylaşıma gelen yorumu takipçileriyle paylaştı. O soru karşısında Polat, 'Yok artık' dedi...

GÜNAYDIN POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sabah saatlerinde yaptığı dekolteli paylaşımla dikkat çekmişti.

Takipçilerine günaydın pozunu paylaşan güzel şarkıcı düzgün fiziğiyle göz kamaştırmıştı.

GELEN YORUM SONRASI 'YOK ARTIK' DEDİ

Polat yaptığı paylaşıma bir takipçisinden gelen yorumu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçisi Polat'ın hikaye paylaşımına yaptığı yorumda, "Ebru Hanımefendi hazretleri, çişinizi merak ediyorum bana satar mısınız lütfen." dedi.

Bu paylaşım sonrasında şoke olan Ebru Polat cevap olarak, "Yok artık. İstemediğiniz bir çişim kalmıştı onu da vereyim." şeklinde yanıt verdi.

