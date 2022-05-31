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Şarkıcı Ebru Polat gelen itiraf karşısında dondu kaldı! "Evli bir ünlüden hamileyim"

31.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat, son günlerde takipçileriyle yaptığı soru cevaplarla 'pes dedirten' itiraflar almaya devam ediyor. Takipçilerinden gelen itiraflar sonrasında adeta donup kalan Ebru Polat, "Hoba başladık yine Güzin Abla gibi oldum" yanıtıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Şarkıcı Ebru Polat gelen itiraf karşısında dondu kaldı! "Evli bir ünlüden hamileyim"

Güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Sık sık dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan isimler arasında yer alan Ebru Polat, Instagram'dan takipçilerinden gelen itirafları görünce adeta şaştı kaldı.

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"KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUM"

Instagram hesabında sürekli aktif olan ve takipçileriyle zaman geçirmeyi seven Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden anlatamadıkları itirafları ona anlatmalarını istedi.

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Bir takipçisinin, "Sevgilime evleneceğiz dedikten sonra ilişkiye girip ablasıyla sözlenip kuzeniyle nişanlandım ama bitti" itirafı herkesi şoke etmişti.

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SON GELEN İTİRAF ŞOKE ETTİ

Son olarak takipçileriyle yeniden soru cevap yapmaya başlayan Ebru Polat, gelen itiraf karşısında adeta donup kaldı.

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Takipçisi Ebru Polat'a, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.

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Ebru Polat Instagram
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