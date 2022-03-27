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Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

27.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exatlon Challenge ile adını duyuran Elanur Pat, müzik sektöründe de yer alıyor. Kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan Elanur çok sayıda yorum aldı.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Twitch, Instagram gibi platformlarda aktif olan Elanur birden fazla şarkıyı seslendirdi. Fenomen cesur paylaşımlarına sosyal medya hesabından devam ediyor.

ŞARKICI ELANUR'UN MİNİ ELBİSELİ POZU OLAY OLDU

Şarkıcı Elanur Instagram üzerinden mini kırmızı elbisesiyle çekildiği pozları paylaştı.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Bunun ardından çok sayıda kişi, o fotoğrafa yorum yaptı.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Kullanıcılar, "Çok kilo almışsın", "Bu kıyafet ne?", "Parti kur oy verelim" gibi yorumlarda bulundu.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'
30 Aralık 2000 doğumlu Elanur Pat 20 yaşındadır ve Orduludur.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

"Bela" isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. Pat'ın Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Ünlü isim Instagram üzerinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Dekolteli, bikinili fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

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Instagram
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