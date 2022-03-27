Şarkıcı Elanur Pat mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'

Twitch, Instagram gibi platformlarda aktif olan Elanur birden fazla şarkıyı seslendirdi. Fenomen cesur paylaşımlarına sosyal medya hesabından devam ediyor.

ŞARKICI ELANUR'UN MİNİ ELBİSELİ POZU OLAY OLDU

Şarkıcı Elanur Instagram üzerinden mini kırmızı elbisesiyle çekildiği pozları paylaştı.

Bunun ardından çok sayıda kişi, o fotoğrafa yorum yaptı.

Kullanıcılar, "Çok kilo almışsın", "Bu kıyafet ne?", "Parti kur oy verelim" gibi yorumlarda bulundu.



30 Aralık 2000 doğumlu Elanur Pat 20 yaşındadır ve Orduludur.

"Bela" isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. Pat'ın Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü isim Instagram üzerinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Dekolteli, bikinili fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.





