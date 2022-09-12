Şarkıcı Gülşen hakkındaki "konutu terk etmeme" tedbiri kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açılan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu için "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine yakın karakola haftada bir gün imza atma adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Gülşen'in avukatı, mahkemeye başvurarak söz konusu adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Avukatın talebini değerlendiren İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu hakkındaki "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Çolakoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her hafta perşembe günü ikametine en yakın karakola giderek imza atması şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Çolakoğlu, TCK'nin 216. maddesi uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos'ta Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

