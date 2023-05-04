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Şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle savaşıyor! Son halini paylaştı "Kaç günüm var bilmiyorum"

04.05.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Flash Tv'de yayınlanan Ne Çıkarsa Bahtına isimli programın sunuculuğunu yapan şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle savaşıyor. Yumurtalık kanseri ile mücadele eden sanatçıya sevenlerinden destek yağıyor. Şarkı söylediği anları sosyal medyada paylaşan sanatçı "Kaç günüm var bilmiyorum" diye not düştü.

Şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle savaşıyor! Son halini paylaştı "Kaç günüm var bilmiyorum"

Bir süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Hülya Bozkaya, sosyal medyadaki takipçilerine paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bir dönem Flash Tv ekranlarının vazgeçilmez programı olan Ne Çıkarsa Bahtına'da sunuculuk yapan ünlü sanatçı şarkı söylemeyi özlediğini dile getirdi.

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ÜNLÜ ŞARKICIDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Şarkıcı Hülya Bozkaya kanserle mücadele ediyor.

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Yumurtalık kanserine yakalanan genç sanatçı sosyal medyada sevenlerinden destek alıyor.

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Aslen Muşlu ve 48 yaşında olan Hülya Bozkaya hastalık sonrası hallerini sık sık paylaşıyor.

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Şarkı söylemeyi özlediğini dile getiren bozkaya Bozkaya, "Kaç günüm var bilmiyorum" notuyla şarkı söylediği anları paylaştı.

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Bozkaya'nın hayranlarından destek yorumları yağdı.

"YARADANA SIĞINDIM"

Nisan ayının başında sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Hülya Bozkaya, "Sevgili gönül dostlarım maalesef ki sizlere güzel haberler veremiyorum. Kemoterapi sonrası çekilen pet sonucunda 3 tane yeni bulgular tespit edildi. Bugün emar çekilecek haftaya konsey toplanıp karar verecek. Yoruldum savaşacak gücüm kalmadı keşke böyle olmasaydı lakin bazen kadere teslim olmak gerek. Yaradana sığındım o ne dilerse o olsun. Kalın sağlıcakla" dedi.

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