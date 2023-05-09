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Şarkıcı Kibariye sahneden öyle bir düştü ki! Apar topar hastaneye kaldırıldı

09.05.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Kibariye sahne aldığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı sahneden düştü. Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Kibariye sahneden öyle bir düştü ki! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Kibariye sahne almak üzere Mersin'e gitti. Kibariye'nin, sahneye çıkmak isteyen hayranını engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin kendisine sert bir şekilde çarpmasıyla sahneden düşmesi bir oldu.

ÜNLÜ ŞARKICI HASTANELİK OLDU

Mersin Millet Bahçesi alanında sahne alan ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylediği esnada talihsiz bir olay yaşadı.

Şarkı arasında oynamak isteyen Kibariye'ye güvenlik görevlisinin bir anda çaprması sonucu sahneden yere düştü.

Baygınlık geçiren şarkıcı, apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kibariye'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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