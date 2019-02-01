MAGAZİN

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 22:41 | Son Güncelleme

'Adam gibi adam' ve 'Katmer katmer' gibi şarkılarıyla 2000'li yılların en popüler isimlerinden Lara'nın, son halini görenler inanamıyor.

Instagram hesabıyla karşımıza çıkan güzel şarkıcının değişimine bir de siz bakın!

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

2003 - 2004 yıllarına "Adam gibi adam yok nerde adam yada bize rastgelmez!" diyerek listeleri alt üst eden Lara'yı hatırladınız mı?

2003 - 2004 yıllarına "Adam gibi adam yok nerde adam yada bize rastgelmez!" diyerek listeleri alt üst eden Lara'yı hatırladınız mı?

Kendisini uzun zamandır ekranda görmüyoruz tabii epey değişmiş.

Kendisini uzun zamandır ekranda görmüyoruz tabii epey değişmiş.

Ama "yok artık bu o olamaz yaa!" falan diye şaşırıyorsunuz bu kez bizden söylemesi.

Ama "yok artık bu o olamaz yaa!" falan diye şaşırıyorsunuz bu kez bizden söylemesi.

Lara, 2017 yılında son albümünü çıkardı ama şu anki değişimi, albümünün dahi önüne geçer.

Lara, 2017 yılında son albümünü çıkardı ama şu anki değişimi, albümünün dahi önüne geçer.

Lara'nın inanılmaz değişimi görenleri şaşırtıyor.

Lara'nın inanılmaz değişimi görenleri şaşırtıyor.

Çene kemiğindeki bir incelik, kaşlar daha kalın, burunda küçük bir müdahale..

Çene kemiğindeki bir incelik, kaşlar daha kalın, burunda küçük bir müdahale..

Gözleri de lens büyük ihtimalle..

Gözleri de lens büyük ihtimalle..

Lara'nın son hali Angelina Jolie'ye de benzetildi.

Lara'nın son hali Angelina Jolie'ye de benzetildi.

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi
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