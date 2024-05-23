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  4. Yol verme kavgasının görüntüleri dehşete düşürdü! Araçtan inip kurşun yağdırmış…

Yol verme kavgasının görüntüleri dehşete düşürdü! Araçtan inip kurşun yağdırmış…

23.05.2024 11:34
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Rize’de 1 kişinin hayatını kaybettiği yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Aracından inerek diğer araca doğru yürüyen şahsa ateş edilmesinin ardından karşılıklı silahlı çatışma çıktı. O anlar araç kamerasına yansıdı…

Rize’nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı yol verme kavgası araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Trafikte yol verme yüzünden 53 ACL 216 plakalı aracın sürücüsü H.G. ile 53 EK 746 plakalı aracın sürücüsü Ömer Sofu arasında tartışma çıkmıştı.

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Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başlamıştı. Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken, Ömer Sofu ise hayatını kaybetmişti.

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O anlar bir servis aracının kamerası tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Rize silahlı saldırı trafik silahlı kavga
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